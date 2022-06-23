Укупник рассказал, что узнал о смерти Шатунова, когда на студию пришли писать кавер на его песню

Музыкант назвал Шатунова знаковой фигурой, творчество которого будут помнить долго.

© Фото: Юрий Шатунов, ВКонтакте

Композитор Аркадий Укупник заявил «Звезде», что узнал о смерти Юрия Шатунова в момент, когда к нему на студию пришли писать кавер на песню «Седая ночь» группы «Ласковый май».

Музыкант сказал, что смерть Шатунова - тяжелейшая новость, назвал его знаковой фигурой, творчество которого будут помнить долго.

«К нам пришел клиент, который записывает песню "Седая ночь", в этот момент позвонили и сказали, что Юра умер. Такие совпадения», - сказал он.

Солист группы группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Причина смерти - обширный инфаркт. У певца остались супруга Светлана и дети Дэннис и Эстелла.