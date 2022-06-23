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Самое большое в мире Знамя Победы развернули в Брестской крепости

Марина Крижановская
00:19 23.06.2022
Участниками памятного мероприятия стали более 200 молодых людей из 15 стран мира.
© Видео: МИД России © Фото: МИД России
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В 81-ую годовщину вероломного нападения немецко-фашистских захватчиков на Советский Союз в Брестской крепости-герое было развернуто самое большое в мире Знамя Победы.

Участниками данной акции стали молодые люди из проекта «Непокоренные». Это более 200 молодых ребят и девушек из 15 стран мира.

Площадь данного Знамени Победы - 2022 квадратных метра, вес - 200 килограммов. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России в своем Telegram-канале.

Проделав путь в 1500 километров от Москвы до Бреста, Знамя Победы также было развернуто в деревне Дубосеково, городах Ржев, Вязьма, Смоленск и в Минске. Сообщается, что прошла церемония передачи данного Знамени-рекордсмена на вечное хранение в Брестскую крепость - герой после завершения его последнего разворачивания.

Акции памяти по погибшим в годы ВОВ прошли во многих городах России, Донбасса. Так, в Севастополе зажгли свечи в память о погибших в годы войны.

Также акция прошла и за пределами России. Сотрудники российского посольства, включая посла России в США Анатолия Антонова, зажгли памятные свечи в Вашингтоне. Почтили память павших и в Берлине - там, где победой Советского Союза закончилась Великая Отечественная война. 

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