В Севастополе зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне

Третий рейх напал на Советский Союз 22 июня 1941 года. Масштабная и кровопролитная война продлилась 1 418 дней и ночей, но, несмотря на все трудности и понесенные потери, закончилась она в Берлине в мае 1945 года.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Севастополе в 4 часа 22 июня прошла акция «Свеча памяти». Жители города зажгли свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, когда страна напрягала все силы, чтобы спасти себя от нацистской агрессии.

Третий рейх напал на Советский Союз 22 июня 1941 года. Масштабная и кровопролитная война продлилась 1 418 дней и ночей, но, несмотря на все трудности и понесенные потери, закончилась она в Берлине в мае 1945 года. Враг был наголову разгромлен, Германия подписала безоговорочную капитуляцию.

Акция прошла и за пределами России. Сотрудники российского посольства, включая посла РФ в США Антонова, зажгли памятные свечи в Вашингтоне. Почтили память павших и в Берлине - там, где нашей победой закончилась Великая Отечественная война.

Литургия и панихида по погибшим героям Великой Отечественной состоялась и в Главном храме Вооруженных сил России в Подмосковье.