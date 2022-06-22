Российские дипломаты в Вашингтоне зажгли свечи в память о годовщине начала ВОВ

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Российские дипломаты в столице США Вашингтоне зажгли свечи в память о годовщине начала Великой Отечественной войны.

В церемонии участвовал посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов.

Церемония зажжения свечей стартовала в 4 утра по Москве. Она знаменовала 81 год с момента нападения Третьего рейха на СССР. Кровопролитная война, результатом которого стало спасение и государства, и народа, длилась 1 418 дней и ночей. Закончилась она весной 1945 года в Берлине - нацистская Германия была полностью разгромлена. Противник безоговорочно капитулировал.

Также сообщалось, что в Главном храме Вооруженных сил России прошла литургия и панихида по погибшим героям Великой Отечественной войны.