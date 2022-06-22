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В Берлине прошла акция «Свеча Памяти», посвященная погибшим в годы Великой Отечественной

Тимур Шерзад
10:38 22.06.2022
Акция в германской столице проходит уже в третий раз. Она прошла при поддержке МИД РФ в лице посольства России в Германии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В столице Германии Берлине «Офицеры России» организовали акцию «Свеча Памяти», посвященную погибшим в результате агрессии Третьего рейха в годы Великой Отечественной войны. 

Акция в германской столице проходит уже в третий раз. Она прошла при поддержке МИД РФ в лице посольства России в Германии.

Также в ней принимали участие офицеры бывшей армии ГДР, проживающие в Германии русские, члены организации «Глобальные Права Мирных Людей», а также неравнодушные жители Берлина. 

Ранее сообщалось, что свечи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны зажгли российские дипломаты в столице Соединенных Штатов Америки Вашингтоне. 

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