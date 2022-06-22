Участники акции в память о погибших в ВОВ в Самаре зажгли свечи в виде штурмовика Ил-2

Штурмовик Ил-2 - один из символов Победы в Великой Отечественной войне, самый массовый боевой самолет в мире.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Самаре прошла акция «Свеча памяти». Жители города зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Участники акции выложили свечи таким образом, чтобы из них складывались очертания Ил-2 - советского штурмовика эпохи Великой Отечественной, самого массового боевого самолета в мире.

Акция проходит и в других странах - например, в Америке. Там в Вашингтоне памятные свечи зажгли российские дипломаты, включая посла в Соединенных Штатах Анатолия Антонова. Почтили память павших и в Германии, в Берлине.

Литургия и панихида по погибшим героям войны прошли и в Главном храме Вооруженных сил России.