В Главном храме ВС РФ прошла литургия и панихида по погибшим героям ВОВ

Божественная литургия и панихида 22 июня была приурочена ко Дню памяти и скорби.

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В Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации состоялась Божественная литургия и панихида по воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Провел службу протопресвитер военного и морского духовенства иерей Олег Овчаров.

Литургия и панихида была приурочена ко Дню памяти и скорби. Трансляция происходящего в стенах храма велась телеканалом «Звезда».

Помимо этого, на Соборной площади Главного Храма ВС РФ 22 июня зажглись 1418 свечей в рамках всероссийской акции «Свеча памяти». Пламя было взято из Вечного огня в Брестской крепости и доставлено незадолго до начала мероприятий.