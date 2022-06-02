Путин присвоил главе МЧС звание генерал-лейтенанта

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Новый глава МЧС Александр Куренков сегодня отмечает свое 50-летие. Этот день запомнился для него и другим приятным событием - сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Куренкову воинского звания генерал-лейтенанта.

С полным текстом можно ознакомиться на портале правовой информации.

Ранее Путин охарактеризовал Александра Куренкова как «служаку, а не карьериста», представляя его коллегии Министерства чрезвычайных ситуаций.

Также президент России заявлял, что МЧС должно отвечать всем вызовам, включая и задачи по разминированию.