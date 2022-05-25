Путин заявил, что МЧС должно отвечать всем вызовам, включая и задачи по разминированию

Также, по словам Путина, у МЧС есть другие направления деятельности - например, гуманитарные функции и миссии.

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Президент России Владимир Путин заявил, что Министерство чрезвычайных ситуаций должно отвечать всем вызовам, в том числе и гуманитарным и задачам по разминированию.

«Проблем меньше не становится, я сейчас уж не говорю про паводки, техногенные катастрофы и пожары, но имею в виду и ситуацию, которая складывалась у нас в рамках специальной военной операции. Здесь тоже много задач у МЧС. Знаю, что у вас большой потенциал в сфере разминирования. Есть и другие направления деятельности - осуществление гуманитарных миссий и функций», - сказал Путин в штаб-квартире МЧС, представляя нового министра Александра Куренкова.

Также Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу навестил в госпитале имени Мандрыка в Москве военнослужащих, получивших ранения в ходе спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра чрезвычайных ситуаций Андрея Гуровича.