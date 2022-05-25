В стране и мире «Он служака»: Путин представил коллегии МЧС нового главу министерства Тимур Шерзад По словам Путина, новый министр МЧС Александр Куренков начал деятельность рядовым сотрудником органов госбезопасности. Последним местом работы Александра Куренкова была должность заместителя директора войск Нацгвардии. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин представил коллегии Министерства чрезвычайных ситуаций нового главу ведомства - Александра Куренкова. По его словам, Куренков начал деятельность рядовым сотрудником органов госбезопасности. Последним местом работы Александра Куренкова была должность заместителя директора войск Нацгвардии. «Теперь он сделает еще один шаг. Александр Вячеславович - не карьерист в плохом смысле слова, наоборот, он служака. Знает дело, за которое берется, досконально, умеет погружаться. Умеет, будучи человеком зрелым, выстроить отношения в коллективе. Уверен, так произойдет и в руководящем звене МЧС, и в министерстве в целом», - заметил Путин. Также президент выразил уверенность, что, будучи министром чрезвычайных ситуаций, Куренков будет опираться в первую очередь на профессионалов. Ранее сообщалось, что Путин вместе с Шойгу навестили в госпитале имени Мандрыка в Москве военнослужащих, раненных в ходе специальной военной операции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика