Путин назначил Александра Куренкова главой МЧС

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главы Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Теперь пост главы МЧС РФ будет занимать генерал-майор Александр Куренков, который ранее занимал должность замдиректора Росгвардии.

«В соответствии с пунктом "д1" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее профильные комитеты Совета Федерации Федерального собрания РФ поддержали внесенную президентом страны кандидатуру Александра Куренкова на пост главы МЧС РФ. В частности, поддержку оказали Комитеты по обороне и безопасности, по конституционному законодательству и госстроительству и Комитет по федеративному устройству и региональной политике.