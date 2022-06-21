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В Калининграде рассказали о способе обойти ограничения Литвы на транзит

Алексей Курильченко
16:52 21.06.2022
По словам представителя правительства региона, попавшие под санкции товары можно будет перевозить по морю.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Власти Калининградской области планируют перераспределить грузопоток с остальной части России таким образом, чтобы попавшие под ограничения Литвы товары поставлялись в регион не по железной дороге, а другим путем. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил начальник пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

«Мы начинаем расширять наше водное грузовое сообщение. Помимо паромов, которые у нас ходят, мы запросили коммерческий фрахт еще примерно семи различных транспортных судов разного класса. Одно из них уже на этой неделе стартует из порта Санкт-Петербурга», - рассказал Лысков.

Сухогруз из Петербурга будет перевозить в регионы те товары, которые попали в санкционный список. В дальнейшем планируется транспортировать таким образом все товары, на которые наложила запрет Литва.

«Мы дали логистическим компаниям совет, чтобы они перераспределили грузопоток таким образом, чтобы подсанкционные товары ходили морским путем и по возможности по воздуху. А не попавшие под санкции товары спокойно перевозились по железной дороге», - рассказал глава пресс-службы.

Ранее стало известно, что литовские железные дорогие прекращают транзит ряда товаров, следующих в Калининград через территорию Литвы. Речь идет о большом перечне товаров, которые попадают под европейские санкции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту попытку блокировки беспрецедентной. Позже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил Литву о серьезном ответе Москвы на блокировку Калининграда.

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