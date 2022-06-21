Патрушев предупредил Литву о серьезном ответе на блокировку Калининграда

Секретарь Совбеза отметил, что ситуация складывается под воздействием всестороннего давления Запада, в нарушение норм и принципов международного права.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил Литву о серьезном ответе Москвы на блокировку Калининграда. Как он подчеркнул, ответ последует в ближайшее время, и жители Литвы ощутят на себе последствия этих мер. Об этом Патрушев заявил на совещании по актуальным вопросам нацбезопасности в Калининграде.

Секретарь Совбеза отметил, что ситуация складывается в условиях наращивания НАТО присутствия вблизи границ РФ и под воздействием всестороннего давления Запада.

«Последний пример тому - блокада Литвой с подачи стран Запада, в нарушение норм и принципов международного права, транзита через свою территорию в Калининградскую область большой группы товаров. На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате, и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», - сказал Патрушев.

Ранее литовские железные дороги сообщили о прекращении товарного транзита в Калининградскую область. Губернатор Антон Алиханов после этого отметил, что паромный комплекс региона справится с возросшей из-за этого нагрузкой. Позднее был опубликован перечень попавших под ограничения товаров.