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Минобороны России: с начала мая фактически иссяк приток иностранных наемников на Украину

11:41 02.06.2022
В МО РФ подчеркнули, что попытки Киева гарантировать наемникам правовую защиту через включение их в списочный состав подразделений ВСУ или Нацгвардии и выдачу им свежих украинских паспортов не спасут никого из наемников от уголовной ответственности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России заявили, что с начала мая фактически иссяк приток иностранных наемников на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза - с 6,6 до 3,5 тысяч человек. При этом число наемников в боевых подразделениях ВСУ и Нацгвардии на Донбассе сократилось на порядки», - отметил Конашенков. 

По его словам, сотни иностранных наемников были уничтожены ударами российского высокоточного оружия большой дальности сразу же после прибытия на Украину. Это происходило еще в местах прохождения ими доподготовки и слаживания подразделений. 

При этом большая часть наемников, как сообщил Игорь Конашенков, была уничтожена в зоне боевых действий. Причиной тому стал их низкий уровень подготовки и отсутствие реального боевого опыта. 

«Отдельно обращу внимание, что командиры подразделений ВСУ и Нацгвардии, в состав которых попадали наемники, стремясь снизить потери своих военнослужащих, не жалеют иностранцев. Захваченные в плен наемники рассказывают на допросах, что ими жертвуют в первую очередь», - подчеркнул Конашенков. 

Замалчивание киевским режимом потерь и отсутствие останков, как заметил Конашенков, стали причиной, по которой родственники иностранных наемников ничего не знают об их гибели. 

Официальный представитель МО РФ добавил, что, столкнувшись со всем этим, многие наемники стремятся выехать с территории Украины, но киевский режим препятствует этим попыткам. 

Игорь Конашенков напомнил, что в соответствии с международным гуманитарным правом наемники не являются комбатантами. Лучшая судьба для них - уголовная ответственность. При этом Конашенков отдельно подчеркнул, что попытки Киева гарантировать наемникам правовую защиту через включение их в списочный состав подразделений ВСУ или Нацгвардии и выдачу им свежих украинских паспортов не спасут никого из наемников от ответственности.

Также Конашенков сообщил об уничтожении истребительной авиацией украинского штурмовика Су-25 в Николаевской области. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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