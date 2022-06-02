Минобороны России: истребительная авиация уничтожила украинский Су-25 под Николаевом

Кроме того, российские средства ПВО за сутки сбили в воздухе семь беспилотников противника, отметили в МО РФ.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Российская истребительная авиация уничтожила украинский штурмовик Су-25 в районе села Любомировка под Николаевом, заявил на брифинге 2 июня официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

За минувшие сутки российские средства ПВО сбили в воздухе семь беспилотников противника в районах населенных пунктов Одесса, Камышеваха, Попасная, Золотое, Кудряшовка Луганской Народной Республики, Яровая Харьковской области, а также Верхнеторецкое Донецкой Народной Республики.

Ракетчики и артиллеристы уничтожили 131 пункт управления, 146 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, а также 579 районов сосредоточения неприятельских войск.

За все время спецоперации, которую проводят ВС РФ, украинская сторона потеряла 186 самолетов, 129 вертолетов, 1 084 беспилотника, 327 зенитных ракетных комплексов, 3 373 танка и других бронемашин, 460 установок РСЗО, 1 752 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3 350 единиц специальной военной автомобильной техники.

Также генерал-майор рассказал, что с начала мая фактически иссяк приток иностранных наемников на Украину.

Ранее корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко рассказал, как ремонтные батальоны ВС РФ прямо в поле ремонтируют боевую технику в ходе спецоперации. На пункте сбора поврежденных машин все организовано так, чтобы ремонт можно было начать в кратчайшие сроки.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов