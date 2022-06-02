МО РФ: большая часть убитых наемников на Украине уничтожена вследствие низкого уровня подготовки

В Минобороны России отметили, что общая численность иностранных наемников на Украине сократилась с 6,6 до 3,5 тысячи человек.

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Большая часть наемников на Украине уничтожена вследствие низкого уровня подготовки. Такое заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Число наемников в боевых подразделениях Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в Донбассе сократилось на порядки. По данным российского оборонного ведомства, их общая численность на Украине сократилась с 6,6 до 3,5 тысячи человек.

«Сотни иностранных наемников на Украине были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия еще в местах прохождения ими доподготовки и слаживания тактических подразделений. Но большая часть наемников уничтожена в зоне боевых действий вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта», - уточнил Конашенков.

Ранее МО РФ показало видео уничтожения центра подготовки 132-го разведывательного батальона десантно-штурмовых войск Украины. Тогда в результате ракетного удара ВС РФ удалось уничтожить личный состав батальона, иностранных инструкторов и наемников.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов