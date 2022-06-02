В МО РФ заявили, что киевский режим не жалеет наемников, жертвуя ими в первую очередь

В военном ведомстве отметили, что таким образом командиры подразделений ВСУ стремятся снизить потери среди своих военнослужащих.

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В Минобороны России заявили, что киевский режим не жалеет иностранных наемников, жертвуя ими в первую очередь.

«Командиры подразделений ВСУ и Нацгвардии, в состав которых попадали наемники, стремясь снизить потери своих военнослужащих, не жалеют иностранцев», - рассказал в ходе брифинга представитель МО генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, захваченные в плен наемники рассказывают на допросах, что ими жертвуют в первую очередь.

«Вследствие замалчивания потерь киевским режимом и отсутствия останков, родственники наемников в странах проживания об их гибели просто не знают», - подчеркнул Конашенков.

Ранее американские СМИ сообщали о том, что наемники из США и других стран начали массово покидать Украину. Утверждалось, что бойцы столкнулись с нехваткой оружия и отсутствием разведданных. Некоторые наемники жаловались, что им постоянно приходилось убегать от огня российских вертолетов, которые стали вызывать у бойцов чувство страха.

Материал подготовила Виктория Ивашечкина