ОПК Путин заявил, что тяжелая МБР «Сармат» встанет на боевое дежурство уже до конца года По словам президента России, новейшие российские комплексы С-500 и «Сармат» не имеют аналогов в мире. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заявил, что первые комплексы тяжелых межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» встанут на боевое дежурство уже до конца текущего года. «Помимо уже испытанного на поле боя нового оружия, в войска уже начали поступать не имеющие аналогов в мире комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500, произведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», планируется, что к концу года первый такой комплекс уже встанет на боевое дежурство», - заявил Путин в традиционном ежегодном обращении к выпускникам военных вузов в Государственном Кремлевском Дворце. Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев объяснил, почему стране одновременно необходимы комплексы «Сармат» и «Авангард». Также «Звезда» публиковала кадры первого испытательного пуска «Сармата» с космодрома Минобороны Плесецк в Архангельской области. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика