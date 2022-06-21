Путин заявил, что тяжелая МБР «Сармат» встанет на боевое дежурство уже до конца года
Президент России Владимир Путин заявил, что первые комплексы тяжелых межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» встанут на боевое дежурство уже до конца текущего года.
«Помимо уже испытанного на поле боя нового оружия, в войска уже начали поступать не имеющие аналогов в мире комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500, произведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», планируется, что к концу года первый такой комплекс уже встанет на боевое дежурство», - заявил Путин в традиционном ежегодном обращении к выпускникам военных вузов в Государственном Кремлевском Дворце.
Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев объяснил, почему стране одновременно необходимы комплексы «Сармат» и «Авангард».
Также «Звезда» публиковала кадры первого испытательного пуска «Сармата» с космодрома Минобороны Плесецк в Архангельской области.