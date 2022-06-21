Путин поздравил выпускников военных вузов с окончанием обучения
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проводят встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Кремле поздравил выпускников высших военно-учебных заведений.
«Товарищи офицеры, дорогие друзья, рад приветствовать вас и поздравить с успешным окончанием учебы», - сказал глава государства.
До пандемии коронавируса, традиционно ежегодная встреча проходила в Георгиевском зале Кремля. На приемы приглашались выпускники высших военных учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии.