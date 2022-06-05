Каракаев объяснил, почему стране одновременно необходимы «Сармат» и «Авангард»

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Государству необходимы оба новейших ракетных комплекса – «Сармат» и «Авангард». Об этом рассказал передаче «Военная приемка» на телеканале «Звезда» командующий РВСН Сергей Каракаев.

«Сармат» и «Авангард» отчасти похожи друг на друга. Оба комплекса – новейшие. В этой связи может возникнуть вопрос - зачем стране разрабатывать и использовать одновременно два похожих новейших ракетных комплекса? Однако «Сармат» и «Авангард» отличаются по важным техническим параметрам и решают разные задачи. Кроме того, у них разные основы разработки.

«"Авангард" начинался раньше по разработкам как ракетный комплекс, и в основе его разработки - создание боевого оснащения в виде планирующего крылатого блока. "Сармат" - это носитель с огромным энергетическим потенциалом, который будет нести в том числе и это гиперзвуковое оружие. Поэтому у нас есть и одно, и другое. И это нам позволяет говорить о том, что мы защищены именно в той степени, которая нам необходима для нашего государства», - рассказал Каракаев.

Таким образом, «Сармат» - тяжелая ракета, способная доставлять максимально возможное число боевых блоков на огромное расстояние с огромной скоростью. Благодаря большому запасу топлива он может обходить заслон системы ПРО стороной. «Авангарду» не обязательно идти в обход противоракетной обороны – за счет своей рекордной скорости он просто ее не замечает.