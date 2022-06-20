В МИД Литвы прокомментировали сообщения о блокировке российского транзита

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В Министерстве иностранных дел Литвы заявили, что страна не вводила ограничений на транзит товаров из Калининградской области в остальную часть РФ. По словам представителя МИД страны, Литва лишь исполняла санкции Евросоюза против России. Об это уведомили временного поверенного в делах РФ в Литве Сергея Рябоконя в ходе встречи в МИД Литвы.

«Во время встречи была опровергнута информация, распространяемая представителями России, что Литва запретила транзит в Калининградскую область. Через территорию Литвы и дальше продолжается перевозка пассажиров и товаров, на которые не распространяется режим санкций ЕС, в Калининградскую область и из нее. В отношении этого транзита Литва не ввела никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений. Литва последовательно осуществляет санкции ЕС, у которых есть разные переходные периоды и сроки вступления в силу», - говорится в сообщении дипведомства.

Ранее стало известно, что литовские железные дорогие прекращают транзит ряда товаров, следующих в Калининград через территорию Литвы. Речь идет о большом перечне товаров, которые попадают под европейские санкции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту попытку блокировки беспрецедентной. Позже губернатор региона заявил, что ответные меры на запрет «будут болезненными».