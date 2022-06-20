Рябоконь заявил, что Литва нанесла ущерб населению запретом транзита в Калининградскую область

По словам временного поверенного в делах РФ в Литве, власти страны хотят нанести максимальный ущерб России, не задумываясь о последствиях.

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Запрет транзита товаров в Калининградскую область через Литву нанесет ущерб гражданам и экономике прибалтийской страны. При этом латвийские власти не думают об этом, а лишь стараются «нанести вред» России. Об этом заявил временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь.

«Те политические силы, скажем так, которые находятся у власти в Литве, они поставили экономические интересы страны, социальное благополучие граждан - это просто в последнюю очередь. Задача-максимум, которую они преследуют, - это нанести максимальный вред нашей стране», - заявил Рябоконь в эфире канала «Россия 24».

Ранее стало известно, что литовские железные дорогие прекращают транзит ряда товаров, следующих в Калининград через территорию Литвы. Речь идет о большом перечне товаров, которые попадают под европейские санкции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту попытку блокировки беспрецедентной. Позже губернатор региона заявил, что ответные меры на запрет «будут болезненными».