Алиханов рассказал, как Калининград решит транзитный вопрос с Литвой

По словам губернатора, такие действия могут иметь далекоидущие последствия для ЕС.

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Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны. Кроме того, они могут иметь далекоидущие последствия для ЕС.

«Действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза» - заявил политик в своем Telegram-канале.

Кроме того, Алиханов отметил, что местные власти в настоящее время работают с МИД РФ по этому вопросу.

«Это грубейшее нарушение всех их обязательств, причем принятое без предупреждения», - подытожил губернатор.

Накануне сообщалось, что с полуночи 18 июня«Литовские железные дороги» прекратят транзит в Калининград товаров, попадающих под западные санкции. Антон Алиханов сообщил, что запрет литовской стороны потребует срочную поставку новых судов на паромную линию Усть-Луга-Балтийск.