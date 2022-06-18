Алиханов рассказал, как Калининград решит транзитный вопрос с Литвой
Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны. Кроме того, они могут иметь далекоидущие последствия для ЕС.
«Действия Литвы по ограничению транзита в Калининград незаконны и могут иметь далекоидущие последствия для Евросоюза» - заявил политик в своем Telegram-канале.
Кроме того, Алиханов отметил, что местные власти в настоящее время работают с МИД РФ по этому вопросу.
«Это грубейшее нарушение всех их обязательств, причем принятое без предупреждения», - подытожил губернатор.
Накануне сообщалось, что с полуночи 18 июня«Литовские железные дороги» прекратят транзит в Калининград товаров, попадающих под западные санкции. Антон Алиханов сообщил, что запрет литовской стороны потребует срочную поставку новых судов на паромную линию Усть-Луга-Балтийск.