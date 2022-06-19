По мариупольскому сценарию: как украинские боевики удерживают гражданских на «Азоте» в Северодонецке

По предварительным данным, на заводе сейчас может находиться до тысячи гражданских, столько же боевиков и все те же иностранные наемники из Соединенных Штатов, Великобритании и Польши.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Азот Виктор Антонюк, РИА Новости

Союзные войска на неделе закрепились в промышленной зоне Северодонецка у химкомбината «Азот», где забаррикадировались украинские боевики. И там все пока развивается по сценарию «Азовстали» в Мариуполе.

Националисты засели в подвалах, загнали туда мирное население и, очевидно, тянут время. По предварительным данным, на заводе сейчас может находиться до тысячи гражданских лиц, столько же боевиков и все те же иностранные наемники из Соединенных Штатов, Великобритании и Польши.

На этой неделе буквально чудом на поверхность вышел один из заложников. Пожилому мужчине удалось обмануть своих мучителей и он рассказал, что в подвалах никто из людей не знает о гуманитарных коридорах, которые регулярно открывает российская армия.

Понятно, что эти - последние очаги сопротивления - будут самыми тяжелыми. Но деваться боевикам некуда: время работает против них.

О том, как жители Северодонецка пытаются покинуть город и что происходит на территории химзавода «Азот», - в материале Валентина Гвоздева для программы «Главное с Ольгой Беловой»