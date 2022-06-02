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По мариупольскому сценарию: боевики в Северодонецке загнали 300 мирных на завод «Азот»

Валентин Гвоздев
01:01 02.06.2022
Отступившие националисты также ведут беспорядочный огонь по городу из всех оставшихся орудий.
По мариупольскому сценарию: боевики в Северодонецке загнали 300 мирных на завод «Азот»
© Фото: Igor606, CC BY-SA 4.0, Wikimedia
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Тактика бойцов Вооруженных сил Украины, отошедших из Северодонецка, похожа на агонию - они покрывают город беспорядочным огнем. А остающиеся в городе разрозненные группы националистов ведут оборону по мариупольскому сценарию в промышленной зоне завода «Азот».

Как рассказал «Звезде» помощник главы Чеченской Республики, один из освободителей города Апти Аллаутидинов, украинские националисты и в этот раз не отходят от «привычной тактики».

«Северодонецк - жилая зона - она полностью находится под нашим контролем. Видимо, это их агония, что их выбили оттуда. Они начинают со всех орудий, которые только есть, на противоположной стороне, в городе Лисичанске, они поливают город снарядами беспрерывно», - рассказал он.

Аллаутидинов отметил, что иногда снаряды летят просто без разбора: в любые здания, во дворы жилых домов, на детские площадки.

«Я так понимаю, что им нужно нанести максимальный ущерб просто и погубить максимальное количество жителей», - сказал собеседник.

Он предположил, что таким образом националисты хотят отомстить местным жителям за то, что они «не сопротивлялись».

Разрозненные группы националистов сейчас также находятся в промышленной зоне завода «Азот». Боевики «Айдара»* загнали туда порядка 300 мирных жителей и прикрываются ими, пока держат оборону по мариупольскому сценарию.

Ранее в Минобороны России сообщили, что боевики украинских нацбатов подорвали емкость с химикатами на комбинате «Азот» для срыва наступления Вооруженных сил России и подразделений Донецкой народной республики. Националисты рассчитали все таким образом, чтобы ветер снес едкие пары в сторону освобожденных ранее населенных пунктов Кременная и Рубежное.

*24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» - признан экстремистским и запрещен в России.

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