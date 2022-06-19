В ДНР И ЛНР прошли концерты в честь Дня медицинского работника

Также российские актеры и музыканты присоединились к акции «Лучшим воинам мира».

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сегодня в медицинских учреждениях Донецкой и Луганской Народных Республик прошли праздничные концерты в честь Дня медицинского работника, а также в рамках акции «Лучшим воинам мира». Перед медперсоналом и проходящими лечение в госпиталях участниками спецоперации выступили российские музыканты и актеры.

В Луганскую Народную Республику приехали музыкант и композитор Сергей Войтенко и певица Анита Цой, а в ДНР побывали актер Дмитрий Харатьян и актриса Анастасия Макеева.

«Не было никаких сомнений в том, что я должен побывать здесь, и так получилось, что это произошло именно в День медицинского работника. Пожалуй, это самая гуманная профессия, которая дарит людям жизнь», - рассказал Народный артист России Дмитрий Харатьян.

Вчера президент России Владимир Путин поблагодарил военных медиков, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Во время обращения к медработникам в преддверии их профессионального праздника российский лидер заявил о необходимости обновления первичного звена здравоохранения в РФ.

Ранее перед участниками специальной военной операции РФ по защите Донецкой и Луганской народных республик, проходящими лечение в филиале госпиталя им. Бурденко в Москве, выступила группа «Аура». Таким образом музыканты присоединились к акции «Лучшим воинам мира» Минобороны РФ.