Белорусская группа «Аура» выступила перед участниками спецоперации в госпитале Бурденко

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Лауреат государственной премии Белоруссии группа «Аура» выступила перед участниками специальной военной операции РФ по защите Донецкой и Луганской народных республик, проходящими лечение в филиале госпиталя им. Бурденко в Москве. Таким образом музыканты присоединились к акции «Лучшим воинам мира» Минобороны РФ.

По словам участников коллектива, они с момента начала спецоперации поддерживали российскую армию.

«Идея зрела давно приехать и поддержать хорошей песней, добрым словом, пожеланиями от белорусского народа успехов, здоровья и скорейшего выздоровления, победы», - отметили музыканты группы Юлия Быкова и Евгений Олейник.

Акция «Лучшим воинам Мира» организована Минобороны в феврале совместно с известными деятелями культуры и искусства, поддержавшими военно-политическое руководство страны. В рамках акции в военных госпиталях по всей стране прошло более 100 выступлений популярных артистов, 350 встреч с известными спортсменами, политическими и общественными деятелями, 63 мастер-класса и образовательных факультатива, а также оказана шефская благотворительная помощь на более чем 2000 наименований продовольственных и промышленных товаров.

Ранее в госпитале имени Бурденко состоялся концерт в честь Дня Победы для участников специальной военной операции России по защите республик Донбасса. Концертная программа завершилась передачей участникам спецоперации пожеланий и стихов в виде писем-треугольников, которые написали московские юнармейцы.