Путин поблагодарил военных медиков, которые принимают участие в спецоперации на Украине

Во время обращения к медработникам в преддверии их профессионального праздника российский лидер заявил о необходимости обновления первичного звена здравоохранения в РФ.

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Президент России Владимир Путин поблагодарил военных медиков, принимающих участие в спецоперации на Украине.

«Российские медики показывают свои лучшие качества, спасая людей в Донбассе», - отметил глава РФ.

Кроме этого, Владимир Путин во время обращения к медикам в преддверии их профессионального праздника, заявил, что безусловным приоритетом сейчас является обновление первичного звена здравоохранения в стране.

«Обязательно будем наращивать меры поддержки», - подчеркнул российский президент.

Путин выразил благодарность всему медицинскому сообществу страны «за доблестный самоотверженный труд, за верность лучшим традициям многих поколений врачей, фельдшеров, сестер милосердия».

В конце мая Владимир Путин поручил правительству увеличить выплаты военнослужащим ВС РФ, которые принимают участие в специальной военной операции по защите республик Донбасса. Он отметил, что нужно оперативно решать вопросы соцподдержки военнослужащих и их семей.