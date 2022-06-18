Путин поблагодарил военных медиков, которые принимают участие в спецоперации на Украине
Президент России Владимир Путин поблагодарил военных медиков, принимающих участие в спецоперации на Украине.
«Российские медики показывают свои лучшие качества, спасая людей в Донбассе», - отметил глава РФ.
Кроме этого, Владимир Путин во время обращения к медикам в преддверии их профессионального праздника, заявил, что безусловным приоритетом сейчас является обновление первичного звена здравоохранения в стране.
«Обязательно будем наращивать меры поддержки», - подчеркнул российский президент.
Путин выразил благодарность всему медицинскому сообществу страны «за доблестный самоотверженный труд, за верность лучшим традициям многих поколений врачей, фельдшеров, сестер милосердия».
В конце мая Владимир Путин поручил правительству увеличить выплаты военнослужащим ВС РФ, которые принимают участие в специальной военной операции по защите республик Донбасса. Он отметил, что нужно оперативно решать вопросы соцподдержки военнослужащих и их семей.