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Посол ЛНР заявил о сдаче в плен айдаровцев* вместе с вожаками под Северодонецком

Анна Назайкина
11:56 19.06.2022
Поселок удалось полностью зачистить, сообщил посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник.
Посол ЛНР заявил о сдаче в плен айдаровцев* вместе с вожаками под Северодонецком
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Под Северодонецком сдались в плен вместе с вожаками члены националистического батальона «Айдар»*. Об этом заявил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

«В пригороде Северодонецка, в Метелкино, подтверждена сдача в плен айдаровцев, вместе со своими вожаками. Поселок полностью зачищен, а совсем еще недавно “непобедимые нацисты” дают показания о своих подвигах и рисуют на картах расположения своих “побратимов” в Лисичанске и пригородах», - написал он.

Кроме того, дипломат добавил, что украинские боевики на заводе «Азоте» попросили вновь начать переговорный процесс, однако ситуация для них только усложняется. Мирошник добавил, что они уже не раз рисковали, когда нарушали договоренности о режиме тишины.

В четверг, 16 июня, уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова рассказала «Звезде», что со стороны ВСУ был открыт огонь по военнослужащим Народной милиции ЛНР, которые подъезжали к  предприятию «Азот». Бойцы Луганской Народной Республики собирались проводить эвакуацию гражданских лиц.

Ранее «Звезда» в своем ролике, снятом в рамках специального проекта #Материалы следствия, рассказала, как иностранные наемники обучали боевиков «Айдара»* жестоко расправляться с жителями Донбасса. Пыточные националисты прозвали «колбасным цехом», в них орудовал так называемый мясник.

*«Айдар» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.

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