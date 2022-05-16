В стране и мире В стране и мире Материалы Следствия ТЕГИ

#Материалы следствия: чем занимался «мясник» в пыточных нацбатальона «Айдар»*

09:42 16.05.2022
В селе Половинкино находился «колбасный цех» - так называют бывшую секретную тюрьму «Айдара»*. В камерах до смерти пытали людей. Мучить и убивать мирных жителей их обучали иностранцы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Иностранные наемники обучали айдаровцев* пытать и убивать жителей Донбасса. Пыточные они называли «колбасным цехом». Об этом - в новом ролике «Звезды», снятом в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений украинских радикалов.

В селе Половинкино находился «колбасный цех» - так называют бывшую секретную тюрьму нацбата «Айдар»*. В камерах до смерти пытали людей. Мучить и убивать мирных жителей айдаровцев* обучали иностранцы. Пленный националист рассказал, что среди инструкторов были литовские наемники.

«Тут был такой товарищ - “мясник”. Такая туша двухметровая, здоровый бугай. Тот людей не щадил, так ломал, что аж кости трещали», - поделился воспоминаниями он.

Житель Донбасса Юрий Лисняк попал в руки к нацистам летом 2014 года. Уже тогда радикалов нацбата ничего не сдерживало. Мирного жителя жестоко избили и подвергли издевательствам за найденную в машине георгиевскую ленточку.

 «Стрельнул в ногу ниже ягодицы. Больно, кровь. Подошел и треснул меня лопатой по этой же ноге, по ране. Отнялась у меня нога. А потом облили бензином. Зажигалочкой чирк - и воспламеняюсь... Георгиевская ленточка - это святое», - рассказал Лисняк.

«Звезда» будет продолжать собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов, которые должны ответить перед военным трибуналом. Преступления радикалов будут выявлены, задокументированы, а виновные понесут наказание.

* «Айдар» - националистический батальон, запрещенный на территории РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:49 Армия
Видео
В МО РФ сообщили об уничтожении двух реактивных беспилотников Ту-143 «Рейс» Украины
10:43 Армия
Видео
Ракетные войска и артиллерия поразили еще 325 районов сосредоточения войск Украины
10:36 В стране и мире
ЦБ предложил механизм отмены переводов на счета мошенников
09:43 В стране и мире
Рябков: вступление Финляндии и Швеции в НАТО станет ошибкой с далеко идущими последствиями
08:36 В стране и мире
Собянин заявил, что в Москве возобновят производство автомобилей под брендом «Москвич»
Популярное
Видео
Опубликованы кадры с уничтоженным десантом ВСУ на острове Змеиный
Видео
«Ожесточенный бой»: стали известны подробности штурма острова Змеиный спецназом ВСУ
Видео
ПВО РФ за сутки сбила 15 беспилотников ВСУ, в том числе и над островом Змеиный
Умер народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов
Видео
МО РФ: высокоточными ракетами поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов
Видео
Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 13 украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.