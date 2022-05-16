Материалы следствия: чем занимался «мясник» в пыточных нацбатальона «Айдар»*

В селе Половинкино находился «колбасный цех» - так называют бывшую секретную тюрьму «Айдара»*. В камерах до смерти пытали людей. Мучить и убивать мирных жителей их обучали иностранцы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Иностранные наемники обучали айдаровцев* пытать и убивать жителей Донбасса. Пыточные они называли «колбасным цехом». Об этом - в новом ролике «Звезды», снятом в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений украинских радикалов.

В селе Половинкино находился «колбасный цех» - так называют бывшую секретную тюрьму нацбата «Айдар»*. В камерах до смерти пытали людей. Мучить и убивать мирных жителей айдаровцев* обучали иностранцы. Пленный националист рассказал, что среди инструкторов были литовские наемники.

«Тут был такой товарищ - “мясник”. Такая туша двухметровая, здоровый бугай. Тот людей не щадил, так ломал, что аж кости трещали», - поделился воспоминаниями он.

Житель Донбасса Юрий Лисняк попал в руки к нацистам летом 2014 года. Уже тогда радикалов нацбата ничего не сдерживало. Мирного жителя жестоко избили и подвергли издевательствам за найденную в машине георгиевскую ленточку.

«Стрельнул в ногу ниже ягодицы. Больно, кровь. Подошел и треснул меня лопатой по этой же ноге, по ране. Отнялась у меня нога. А потом облили бензином. Зажигалочкой чирк - и воспламеняюсь... Георгиевская ленточка - это святое», - рассказал Лисняк.

«Звезда» будет продолжать собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов, которые должны ответить перед военным трибуналом. Преступления радикалов будут выявлены, задокументированы, а виновные понесут наказание.

* «Айдар» - националистический батальон, запрещенный на территории РФ.