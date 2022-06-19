Мирошник рассказал о сигналах боевиков из «Азота» о готовности к переговорам

Тем временем, уточнил посол ЛНР В России, условия сложения оружия для боевиков явно не улучшаются.

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Блокированные на территории химкомбината «Азот» в Северодонецке боевики сигнализируют о готовности к продолжению переговоров. Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

«Боевики зажатые на "Азоте" подают сигналы, что готовы к продолжению переговоров. Они продолжатся, но условия сложения оружия для боевиков явно не улучшатся. Пока они испытывали судьбу срывая договоренности о прекращении огня, военный фон для них только ухудшался», - написал Мирошник в своем Telegram-аккаунте.

С его слов сейчас в пригороде Северодонецка идет сдача в плен боевиков батальона «Айдар»*, в отношении членов которого в РФ возбуждены уголовные дела. Уличные бои идут в Золотом и на Попаснянском направлении, где войскам удалось продвинуться.

Ранее Мирошник рассказал, что в Лисичанске Луганской Народной Республики сконцентрировано от пяти до восьми тысяч боевиков национальных батальонов. С его слов, они занимают доминирующие высоты и оттуда ведут огонь по близлежайшим населенным пунктам.

*«Айдар» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.