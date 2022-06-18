Путин провел встречу с представителями СМИ и военкорами в укороченном формате

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Встреча президента России Владимира Путина с главными редакторами СМИ и военными корреспондентами прошла в укороченном формате из-за сдвига в графике главы государства, вызванного кибератаками. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее днем задержалось выступление президента на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) из-за DDoS-атак на IT-инфраструктуру мероприятия.

«Встреча с представителями СМИ состоялась, но в несколько укороченном формате из-за того, что весь график президента, к сожалению, из-за позднего начала, вызванного кибератаками, сдвинулся», - сказал Песков.

У Путина после мероприятия были назначены и другие встречи, например, с сербским членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, напомнил представитель Кремля.

На встрече с журналистами, как отметил Песков, президент ответил на ряд вопросов и подробно пообщался с прибывшими с передовой корреспондентами. Продолжить общение с представителями СМИ на полноформатной встрече глава государства планирует примерно через две недели в Москве, добавил он.

Путин 17 июня выступил на ПМЭФ, его речь перенесли на час позже из-за мощных DDoS-атак. В своем выступлении президент затронул ряд различных вопросов, включая причины специальной военной операции на Украине, санкционное давление на Россию, продовольственную ситуацию в мире и другие.