По словам президента России, издержки от этой санкционной политики ложатся на плечи простых людей в Евросоюзе.

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Президент России Владимир Путин заявил, что только прямые потери Евросоюза от собственной санкционной политики могут превысить 400 миллиардов долларов за год. При этом издержки этой политики ложатся на простых людей.

Также Путин заявил, что западные партнеры намеренно подорвали ключевые для бизнеса понятия.

Также президент России заметил, что Соединенные Штаты объявили себя «посланниками Господа» на Земле. Идущая при этом экономическая и политическая игра в одни ворота, как заметил Путин, не способствует стабильности в мире.