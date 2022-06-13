Медведев стал первой ракеткой мира
Экс-лидер рейтинга ATP Новак Джокович сместился сразу на третье место.
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Российский теннисист Даниил Медведев стал первой ракеткой мира. Обновленную версию рейтинга опубликовала Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP).
Медведев поднялся на первую строчку, сместив с нее серба Новака Джоковича, который упал сразу на третье место. Вторую позицию рейтинга занимает немецкий теннисист Александр Зверев.
Возвращение Медведева на лидирующую позицию стало возможным из-за технического поражения Зверева в матче полуфинала открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») с испанцем Рафаэлем Надалем.
Медведев ранее не сумел пройти в 1/4 финала на «Ролан Гаррос», уступив хорвату Марину Чиличу. Победителем турнира в итоге стал Рафаэль Надаль, в 14-й раз за свою карьеру.