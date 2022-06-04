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Немецкого теннисиста Зверева увезли с корта в инвалидной коляске

Анна Касаткина
03:33 04.06.2022
Во время матча с Рафаэлем Надалем спортсмен неудачно подвернул ногу.
Немецкого теннисиста Зверева увезли с корта в инвалидной коляске
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Немецкий теннисист Александр Зверев получил травму лодыжки во время матча Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Спортсмена увезли с корта на инвалидной коляске, сообщает издание New York Post.

Во втором сете матча с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем при счете 6:6 Зверев неудачно подвернул правую ногу, после чего рухнул на корт. Спортсмен скорчился от боли, к нему подбежали тренер и соперник по матчу. Затем на корт вывезли инвалидную коляску и увезли на ней теннисиста.

По словам Надаля, после того, как медики определили травму Зверева, тот не смог сдержать слез. Позже немецкий теннисист вернулся на корт на костылях, чтобы завершить матч, зрители аплодировали ему стоя.

«Это очень тяжело и грустно для него, он невероятно играл в турнире. Я знаю, как сильно он боролся за победу в Большом шлеме, но в данный момент ему очень не повезло. Единственно, что я могу сказать, это то, что он победит еще не один турнир, гораздо больше, и я желаю ему всего самого наилучшего и скорейшего выздоровления», - сказал Надаль после игры.

Сопернику Зверева засчитали техническую победу. В финале «Ролан Гаррос» Надаль сойдется с норвежцем Каспером Руудом, который в тот же день обыграл в полуфинале хорвата Мартина Чилича.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев не смог пробиться в 1/4 турнира «Ролан Гаррос». Он проиграл матч 1/8 финала Марину Чиличу.

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