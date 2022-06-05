Неудержимый Раф: Надаль в 14-й раз выиграл Roland Garros

Эта победа стала 22-й в турнирах Большого шлема в карьере великого испанца.

© Фото: rafaelnadal, Instagram*

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл Открытый чемпионат Франции, победив в финале норвежца Каспера Рууда. Матч в Париже завершился со счетом 6:3, 6:3, 6:0 в пользу именитого испанца.

Таким образом, Надаль в 22-й раз стал обладателем Большого шлема в своей спортивной карьере, что является рекордом среди мужчин-одиночников в теннисе, пишет ТАСС.

Дважды Раф, как называют его многие поклонники, одерживал победы на Открытом чемпионате Австралии, 14 раз первенствовал на чемпионате Франции, дважды брал верх над соперниками в финалах Уимболдона и четырежды в США.

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