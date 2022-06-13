ВСУ выпустили 20 ракет по Донецку из «Града»

© Фото: Maxym Marusenko ZUMAPRESS.com Globallookpress

В понедельник Донецк подвергся очередному обстрелу с украинской стороны. По Кировскому району города выпустили порядка 20 ракет из БМ-21 «Град ». О погибших и пострадавших информации пока нет. Об этом 13 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: в 00:50 - со стороны населенного пункта Водяное - по Донецку (Кировский район): выпущено 20 ракет из БМ-21», - говорится в заявлении.

Вооруженные силы Украины не в первый раз за последние дни обстреливают Донецк. Ранее они атаковали город, выпустив 40 ракет из «Градов». В тот же день в центре Донецка в районе бульвара Пушкина, где расположена администрация главы Народной республики Дениса Пушилина, прогремел взрыв.

Периодическим ударам подвергается и соседняя Макеевка. Там на днях противник применял реактивные снаряды «Градов». Имеются жертвы и раненые, в том числе дети.