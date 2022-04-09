Жительница Макеевки рассказала, как чудом удалось спасти ребенка во время обстрела ВСУ

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Жители Макеевки рядом с Донецком рассказали о попадании снарядов украинских боевиков в частный сектор. С самого утра артиллерия обстреливает Петровский и Киевский районы города.

По словам местной жительницы Валентины Савану снаряд попал в дом по соседству, осколками едва не убило ее ребенка, который спасся благодаря хорошей реакции бабушки.

«Это не было ни слышно, ни каких-то свистов. Просто треск, хлопок, возгорание. Я побеспокоилась, живы ли соседи, слава богу, их просто не было (в доме. - Прим.ред.). Мой ребенок спасся чудом, по одной простой причине: моя мать... просто ударила ребенка и он упал с письменного стола, отлетел просто. Сам бог спас», - рассказала она.

По словам хозяйки дома Ирины Буряк, в доме они в момент попадания отсутствовали, так как еще раньше с внуками уехали в другое место из-за большой опасности.

«Позвонила соседка. Мы... уехали с внуками, с маленькими, живем у чужих людей. Очень (опасно, обстрелы. - Прим.ред.) каждый день. Вечером и ночью, в любое время», - пояснила женщина.

В результате обстрела одна женщина погибла и одна пострадала, в других районах тоже есть жертвы и раненые, в том числе дети.

Снаряды прилетают из Марьинки, от Петровского района это не больше семи-восьми километров. Там идут интенсивные бои армии Донецкой народной республики (ДНР) с украинскими военными и националистами. Народная милиция оттесняет противника и украинская армия, судя по всему, отыгрывается на мирных жителях.