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В центре Донецка у администрации ДНР прогремел взрыв

Андрей Аркадьев
16:11 10.06.2022
Что стало причиной взрыва, и есть ли пострадавшие, не уточняется.
© Видео: Типичный Донецк, Telegram © Фото: Типичный Донецк, Telegram
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В центре Донецка в районе бульвара Пушкина, где расположена администрация главы Донецкой Народной республики Дениса Пушилина, прогремел взрыв.

Кадры с места событий публикует паблик Типичный Донецк в Telegram. Что стало причиной взрыва, и есть ли пострадавшие, не уточняется.

Ранее съемочная группа «Звезды» во время съемок нового сюжета на передовой в ДНР попала под обстрел ВСУ. Наши коллеги смогли укрыться от огня в автомобиле, припаркованном между пустыми домами. Во время атаки украинских войск никто не пострадал.

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