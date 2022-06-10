В центре Донецка у администрации ДНР прогремел взрыв

Что стало причиной взрыва, и есть ли пострадавшие, не уточняется.

© Видео: Типичный Донецк, Telegram © Фото: Типичный Донецк, Telegram

В центре Донецка в районе бульвара Пушкина, где расположена администрация главы Донецкой Народной республики Дениса Пушилина, прогремел взрыв.

Кадры с места событий публикует паблик Типичный Донецк в Telegram. Что стало причиной взрыва, и есть ли пострадавшие, не уточняется.

Ранее съемочная группа «Звезды» во время съемок нового сюжета на передовой в ДНР попала под обстрел ВСУ. Наши коллеги смогли укрыться от огня в автомобиле, припаркованном между пустыми домами. Во время атаки украинских войск никто не пострадал.