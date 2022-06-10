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В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 40 ракет по Донецку из «Града»

Игнат Далакян
22:14 10.06.2022
Ранее в ДНР заявили о четырех погибших и девяти раненых при обстреле Горловки со стороны ВСУ.
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 40 ракет по Донецку из «Града»
© Фото: Maxym Marusenko ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Вооруженные силы Украины обстреляли город Донецк, выпустив 40 ракет из РСЗО «Град». Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 21:30 - н.п. Камышевка - г. Донецк: выпущено 40 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"», - говорится в Telegram-канале представительства.

Ранее в Донецкой Народной Республике заявляли о четырех погибших и девяти раненых при обстреле Горловки со стороны Вооруженных сил Украины.

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