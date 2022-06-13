Глава МВД Сербии рассказал о роли России в истории страны

Сохранение сербского народа и государства часто зависело от России, заявил Александр Вулин.

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Сербия с 19 века и до сегодняшнего дня не смогла решить ни одного ключевого национального вопроса без участия России. Об этом заявил глава МВД страны Александр Вулин.

В интервью ко Дню полиции 12 июня изданию «Вечерне новости» он пояснил, почему Сербия не поддерживает антироссийские санкции Запада.

Вулин отметил, что каждое поколение сербов использовало возможность сказать россиянам «нет», однако затем само сохранение народа и государства в итоге зависело от российского «да».

«С 19 века до сегодняшнего дня сербы не могли решить ни одного ключевого национального вопроса без активного и часто очень дорогого для России участия», - сказал министр.

Глава МВД добавил, что политики отречения от россиян каждый раз терпела крах, и приходилось обращаться к ним за помощью и поддержкой.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не будет вводить санкций против России столько времени, сколько возможно. По его мнению, рестрикции в отношении РФ аморальны и к тому же не приносят никакого результата.