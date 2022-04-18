Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против РФ

Президент страны подчеркнул, что РФ всегда поддерживала Сербию в вопросах территориальной целостности и защиты национальных интересов.

© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Сербия не намерена вводить санкции против России, так как считает их аморальными и бессмысленными. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

«Стоит мне ввести санкции в отношении России, и я получу награды где угодно. Стану лучшим демократом. Но аморально вводить санкции, к тому же это не приносит результата», - сказал он в эфире телеканала Pink.rs.

Вучич также подчеркнул, что РФ всегда поддерживала Сербию в вопросах территориальной целостности и защиты национальных интересов. Так, он напомнил о голосовании Совбеза ООН в 2015 году, на котором рассматривался вопрос о признании актом геноцида событий в Сребренице в 1995 году, и РФ воспользовалась правом вето.

Ранее Вучич рассказал о шантаже со стороны других стран Запада из-за которых Сербии пришлось проголосовать за приостановку членства РФ в Совете по правам человека ООН.

В стране неоднократно проходили акции в поддержку России. Так, участники одной из них выступили против результатов голосования об исключении РФ из СПЧ ООН.