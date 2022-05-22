Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против РФ сколько сможет

Власти страны должны бороться за нее и придерживаться решения Совета нацбезопасности, добавил сербский лидер.

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Белград будет придерживаться решения Совета национальной безопасности страны по невведению санкций против Москвы до тех пор, пока это возможно. С таким заявлением выступил сербский лидер Александр Вучич.

«Наше дело – бороться за свою страну, придерживаться бумаги, которую сами написали – решения Совета нацбезопасности, насколько можем и до тех пор, пока можем», - сказал он в эфире TV Pink, отвечая на вопросы журналистов.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операцию на Украине. Ее цели - защитить Луганскую и Донецкую народные республики, провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Впоследствии ряд западных стран осудили действия России и ввели против нее санкции.

Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России. По его словам, такие рестрикции являются аморальными и не имеют смысла. Лидер страны отметил, что Москва всегда поддерживала Белград в вопросах территориальной целостности и защиты интересов страны.