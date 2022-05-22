Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против РФ сколько сможет
Белград будет придерживаться решения Совета национальной безопасности страны по невведению санкций против Москвы до тех пор, пока это возможно. С таким заявлением выступил сербский лидер Александр Вучич.
«Наше дело – бороться за свою страну, придерживаться бумаги, которую сами написали – решения Совета нацбезопасности, насколько можем и до тех пор, пока можем», - сказал он в эфире TV Pink, отвечая на вопросы журналистов.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операцию на Украине. Ее цели - защитить Луганскую и Донецкую народные республики, провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Впоследствии ряд западных стран осудили действия России и ввели против нее санкции.
Ранее Вучич объяснил нежелание Сербии вводить санкции против России. По его словам, такие рестрикции являются аморальными и не имеют смысла. Лидер страны отметил, что Москва всегда поддерживала Белград в вопросах территориальной целостности и защиты интересов страны.