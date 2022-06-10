Побеждают вместе: под Калининградом подвели итоги всеармейского этапа «Морского десанта»

Участники конкурса преодолели почти две недели изнуряющих испытаний - гонки на БТР, полосы препятствий и даже перестрелки на «корабле».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Конкурс «Морской десант». Почти две недели проверки на прочность - изнуряющих, изматывающих испытаний, в которых проверялись сила и ловкость, выносливость и меткость, личные качества и командный дух. Конкурс «Тропа выживания» - пять километров по пересеченной местности с препятствиями, каждое из которых тщательно продумано.

«Самое тяжелое - это бежать после рва с водой. Когда форма стала на 10 килограммов тяжелее - это уже настоящее испытание», - рассказал член команды Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского (ДВОКУ) Сергей Ермаков.

На пути участников колючая проволока, абордажные сетки, заборы в два человеческих роста. И все это нужно преодолеть максимально быстро.

И главное - все что происходит на трассе - это общее дело. Побеждают только вместе. Даже условно раненый должен прийти на финиш вместе со всей командой.

Другая полоса препятствий короче, но все ее элементы расположены намного выше над землей. Забраться на высоту третьего этажа по канату или шесту - тоже командная работа. Сырая погода то и дело вносит свои коррективы и повышает уровень сложности. Все поверхности влажные и канат сырой - в общем, нормальные балтийские условия. Около десяти крайне тяжелых минут борьбы за каждую десятую долю секунды, которая могла стать решающей.

«Да, тяжело. После рукохода уже силы стали уходить, когда бежали по песку. Но команда старалась, где-то сзади помогали людям, кто отставал», - рассказал пулеметчик Александр Лесных.

Новинка сезона - конкурс «Корабельный антитеррор». В этом году проводился впервые. Маскировочная сеть на полигоне - это имитация непрозрачных бортов захваченного судна. Что ждет внутри, участникам неизвестно до последнего момента. А внутри четыре ростовые мишени. В каждом помещении они размещены по-разному. Черные - террористы, белые - заложники. Перепутать нельзя. Стрельба ведется боевыми, поэтому максимум внимания. Патроны нужно экономить. Затем нестареющая классика - гонка на БТР-ах.

Каждому экипажу нужно пройти два круга по четыре километра. Скоростные участки сменяются крутыми поворотами и искусственными препятствиями. Колейные мосты, косогоры, рвы с водой - все препятствия БТР-ы проходят сходу и вот здесь на передний план выходит мастерство водителя. Удержать тяжелую машину на трассе бывает совсем не просто.

Стрельба по морским малоразмерным целям - мишени едва различимы на воде, но попадания снарядов вполне отчетливы.

Почти две недели проверки на прочность за право называться лучшими. В командном зачете первое место взяли курсанты ДВОКУ, серебро у Рязанского десантного, бронза досталась Балтийцам. Определены так же лучшие специалисты - стрелки, гранатометчики, снайперы. Теперь им предстоит объединиться в сборную профессионалов. Через два месяца - международный финал АРМИ - 2022.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов