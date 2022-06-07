«Корабельный антитеррор»: морские пехотинцы опробовали себя в новом испытании АрМИ

Испытание «Корабельный антитеррор» в рамках конкурса «Морской десант» в этом году проводится впервые.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Вверх по штормтрапу на высоту нескольких метров - так начинается штурм и освобождение заложников. «Корабельный антитеррор» - новое испытание конкурса АрМИ «Морской десант».

Маскировочная сеть служит имитацией непрозрачных бортов захваченного судна. Что ждет внутри, участникам не известно до последнего момента. А внутри четыре ростовые мишени черного и белого цвета. В каждом помещении они размещены по-разному. Черные - террористы, белые - заложники. Перепутать нельзя.

Стрельба боевыми. Патроны нужно экономить, ведь один магазин используется на шесть помещений. Каждое попадание фиксируют арбитры.

«Тут видны два попадания: чистые, в центр, и рядом... Белые мишени чистые. Это союзники, это заложники», - рассказал арбитр Никита Колотушкин.

Перед финишем самое сложное - метательные ножи и лопатка. Попасть удается далеко не каждому, но тем, кто справился, добавляют призовые баллы.

«Сердце - это оценка А, пять баллов. Живот, здесь шанс выжить есть - Д, один балл. Белое, коленные суставы, артерии - три балла», - описал судья Андрей Лебедев.

После предыдущих этапов, полосы препятствий и тропы выживания, компактный тренажер, имитирующий палубу захваченного судна, кажется легким испытанием. Но это лишь на первый взгляд.

«Дыхание сбивается. Требуется решение четкое, стабилизация оружия. Самое тяжелое - это преодоление самой лестницы», - обозначил стрелок Александр Шмелев.

«Корабельный антитеррор» в рамках конкурса «Морской десант» в этом году проводится впервые. И если все остальные этапы рассчитаны на командную работу, то здесь у каждого индивидуальный зачет.

За прохождением трассы следят не только арбитры в поле, но и вся судейская коллегия в полном составе. Четкая картинка с дрона дает гарантию объективной оценки на каждом этапе.