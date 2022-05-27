«Тропа разведчика»: как проходит эталонное испытание «Отличников войсковой разведки»

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К эталонному испытанию, «Тропе разведчика», участники соревнований приступают после того, как бегом преодолели сухопутную милю. Впереди еще больше двадцати специальных препятствий.

Эти препятствия как конструктор: из них складывается практически любая задача разведгруппы. А значит, доказать, что команда по праву претендует на звание «Отличников войсковой разведки», можно успешно справившись с каждым из них, да еще и в напряженном соревновательном темпе.

«Было принято решение об усложнении этапа. И, в отличие от предыдущих лет, он включает в себя сразу несколько элементов, которые проводятся последовательно - без возможностей отдыха военнослужащими. Это позволяет проверить их готовность и непосредственно подготовить к выполнению любых специальных задач», - указал Начальник кафедры разведки НВВКУ Сергей Судейкин.

Декорации: полуразрушенные здания, участки зараженной местности, канализация, рвы с водой, заборы с колючей проволокой. Всего свыше 20 различных препятствий, и каждое новое требует особенного подхода.

Задачи быстро сменяют друг друга. Только что отражали вооруженное нападение, а теперь двигаться надо медленно и осторожно, преодолевая минное заграждение в условиях плохой видимости.

Хорошая физическая форма помогает лучше сохранять координацию, но к концу дистанции напряжение и усталость накапливаются, а вместе с ними приходят ошибки. Впрочем, товарищи всегда готовы прийти на помощь и этот этап – проверка на сплоченность команды.

«Нужно, чтобы в команде каждый друг другу доверял, так как на многих препятствиях каждый подставляет свое плечо», - отметил участник Команды Восточного военного округа Максим Катенев.

Подставят не только крепкое плечо, но и спину. И с перчаткой товарища в зубах под колючей проволокой проползут.

«Колючая проволока оторвалась, и вместе с проволокой выкинуло перчатку. Командир это заметил и, проходя последним, забрал перчатку, потому что элемент экипировки нельзя терять, чтобы не получить штрафные баллы», - поделился историей участник команды Новосибирского высшего военного командного училища Георгий Гусев.

Каждый новый этап меняет расстановку сил в турнирной таблице, но пока все еще оставляет шансы каждой команде побороться за титул «Отличников войсковой разведки». Кто представит Россию на международном этапе конкурса станет известно уже в эти выходные.