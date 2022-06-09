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Гонка на балтийском песке: как прошел финал всеармейского этапа конкурса «Морской десант»

Максим Румянцев
06:39 09.06.2022
На трассе тяжелый бронетранспортер разгонятся почти до автомобильных скоростей - при таких условиях для успешного прохождения требуются навыки всего экипажа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В балтийском песке вязнут колеса даже таких сверхпроходимых машин как БТР-82А, поэтому первые сто метров побережья это уже испытание. На старт финального этапа конкурса «Морской десант» команды выходят парами. Каждая готовит для участия по три экипажа. И всем участникам нужно преодолеть два круга общей протяженностью восемь километров. Им предстоит преодолеть более десятка разных препятствий, стараясь выжать максимум из трехсотсильного движка.

Колейные мосты, косогоры, рвы с водой - все препятствия БТР-ы проходят сходу и на передний план выходит мастерство водителя. Удержать тяжелую машину на трассе бывает совсем не просто. Процентов 80 успеха - в руках водителя, говорят сами морпехи.

«Здесь экипаж работает - стрелки, водитель, ну и само собой командир. То есть, здесь нужны именно командные навыки», - рассказал судья на старте Андрей Лебедев.

По пересеченной местности БТР-ы разгоняются порой до скорости городского автомобиля. Но каждый отрезок дистанции заканчивается или крутым виражом, или очередным заданием.

Скоростные участки трассы экипажи проходят без боекомплекта - это требования техники безопасности. И уже перед самым огневым рубежом экипажи получают патроны для пулемета и снаряды для пушки. За ближайшим бруствером их ожидает одно из самых серьезных испытаний, которое проходит по принципу биатлона - штрафные очки за промахи, призовые за попадания. Оружие - тридцатимиллиметровая пушка и пулемет Калашникова.

Мишени едва различимы на воде. Расстояние 400 и 800 метров. Морские малоразмерные цели БТР-ы атакуют всеми видами своего оружия. Снаряды рикошетят от поверхности воды, зато каждое попадание хорошо заметно.

Скоро будут названы имена лучших, которые войдут в состав сборной России для участия в международном финале конкурса «Морской Десант» на АрМИ - 2022.

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