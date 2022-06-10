Приговоренный в ДНР к смерти наемник призвал коллег не приезжать на Украину

Наемник заявил, что на Украине впервые столкнулся с артиллерийскими обстрелами и невозможностью нормально общаться.

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Британский наемник Шон Пиннер, приговоренный Верховным судом Донецкой Народной Республики к смертной казни, обратился к другим «псам войны» и призвал их не приезжать на Украину.

«Если у вас нет военного опыта, ехать сюда его набираться, наверное, не стоит. По собственному опыту скажу, что выполнять боевые задачи, скажем, в Боснии в составе сил ООН, или работать в Ирландии, или заниматься подобными вещами - это совершенно другое», - сказал Пиннер в интервью телеканалу RT.

Наемник рассказал, что впервые за свою карьеру он столкнулся с артиллерийским обстрелом.

«Здесь вас просто перемелет, и вы вернетесь обратно быстрее, чем прибыли. Плюс незнание языка и невозможность с кем-то общаться», - добавил Пиннер.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал смертный приговор троим иностранным наемникам, который был вынесен в Донецкой Народной Республике. Дипломат отметил, что решение вынесено на основе законов ДНР и призвал не вмешиваться в судебную систему республики.

Напомним, Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к смертной казни троих наемников из иностранных государств, которые воевали на Украине во время проведения РФ специальной военной операции по защите Донбасса. Приговор был вынесен гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину, а также марроканцу Сааудуну Брагиму.