Стали известны причины задержания экс-префекта САО Москвы Олега Митволя

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Задержание бывшего префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя связано с проверкой по факту выполнения проектных работ АО «КрасноярскТИСИЗ» в рамках государственного контракта. Об этом сообщила помощница Митволя Инга Шленская.

«Правоохранительные органы проводят проверку по факту выполнения проектных работ АО "КрасноярскТИСИЗ" в рамках заключенного госконтракта. Олег Митволь находится во взаимодействии с правоохранителями», - сообщила Шленская.

По информации помощница, Митволя задержали в аэропорту Внуково сотрудники ФСБ, когда тот собирался вылететь в Турцию, где планировал отдохнуть с семьей.

Ранее издание РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило о задержании Митволя в аэропорту Внуково. Сообщается, что он якобы подозревается в хищениях на сумму 900 миллионов рублей. Красноярский краевой суд постановил арестовать Митволя. Он будет содержаться под стражей до 24 июля.