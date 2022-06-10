В стране и мире Суд арестовал Олега Митволя по делу о мошенничестве Алексей Курильченко Экс-префект САО Москвы будет содержаться под стражей до 24 июля. © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Читайте нас на: Красноярский краевой суд постановил арестовать бывшего префекта префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя. Он будет содержаться под стражей до 24 июля. «Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество - прим. ред.) по 24 июля включительно. Пока обвинение не предъявлено, он подозреваемый. Суд вынес решение сегодня», - сообщил «Звезде» пресс-секретарь Красноярского краевого суда Оксана Веселова. Ранее издание РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило о задержании Митволя в аэропорту Внуково. Сообщается, что он якобы подозревается в хищения на сумму 900 миллионов рублей. Помощница экс-префекта не сообщила подробностей произошедшего. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика